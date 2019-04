Pupazzi e giocattoli per i più piccoli, ondata di generosità degli spezzini

Sabato 13 aprile una lotteria aperta a tutta la cittadinanza

La Spezia - Pupazzi e giocattoli ad offerta libera per aiutare le famiglie del territorio in difficoltà economica. È l’iniziativa della Croce Rossa della Spezia a sostegno dei nuclei familiari assistiti dai volontari CRI nel centro di via Bologna, a Mazzetta. Sabato 13 aprile in piazza del Bastione, dalle 10 alle 20, verrà organizzata una lotteria aperta a tutta la cittadinanza: in palio tanti giocattoli e pupazzi per i più piccoli.



La lotteria del “Pupazzo pasquale” nasce dalla grande quantità di materiale donato nei mesi scorsi dagli spezzini alla Croce Rossa della Spezia: soltanto al centro commerciale delle Terrazze, durante le festività natalizie, grazie alla generosità della popolazione sono stati raccolti più di 38 mila pupazzi e giocattoli per i bambini meno fortunati aiutati dalla Croce Rossa. Ora il materiale avanzato potrà far felici altri piccoli spezzini, e nel contempo finanziare l’attività del centro CRI di via Bologna, in cui nel 2018, in totale, sono state assistite 369 persone indigenti durante 232 giorni di apertura. L’anno scorso i volontari della Croce Rossa della Spezia hanno distribuito complessivamente 41 tonnellate di generi alimentari, nei casi più gravi anche pagando le bollette di cui le famiglie non sono riuscite a farsi carico.