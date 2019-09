Puo nell'area ex Sio, conclusa la Vas con una serie di prescrizioni

La Spezia - E' ufficialmente conclusa la procedura di Valutazione ambientale strategica del Progetto urbanistico operativo proposto da Talea Immobiliare nell'area ex Sio. L'amministrazione comunale ha infatti pubblicato le valutazioni conclusive dell'iter, ultimo step del percorso valutativo. Ora la partita si sposta sul piano meramente urbanistico e poi toccherà alla giunta comunale pronunciarsi sul Puo. Resta di competenza regionale, invece, l'autorizzazione commerciale, il nodo politico intorno al quale ruota la contrarietà diffusa delle associazioni di categoria e di gran parte del consiglio comunale, preoccupati per le ripercussioni che potrebbe avere sul commercio cittadino l'apertura di un grande punto vendita di bricolage della catena tedesca Obi.

Come spesso accade la Vas si è chiusa con una serie di prescrizioni che dovranno essere osservate dal proponente nella fase di progettazione dell'intervento. "Il procedimento di Vas - si legge nelle ultime righe del documento - si conclude pertanto positivamente subordinatamente al pieno rispetto di tutte le sopramenzionate condizioni, vincolanti per lo sviluppo della successiva fase progettuale".

Condizione imprescindibile è anche che l'intera area oggetto del Puo sia sottoposta a bonifica.



Le prescrizioni

Riportiamo di seguire i cinque punti delle prescrizioni alle quali si dovranno attenere i progettisti per ovviare alle problematiche segnalate dagli enti coinvolti sotto il profilo geologico, idrogeologico, sismico e idraulico (legati alla conformazione del suolo e al corso del Canale Vecchio Dorgia), dell'elettrosmog (a causa della vicinanza dei tralicci di Terna), della viabilità e dello smaltimento dell'amianto che dovesse essere rinvenuto nel corso dei lavori.



Le criticità evidenziate dal punto di vista geologico, idrogeologico, sismico e idraulico trovano risposta nell’ambito del parere del settore assetto del territorio, di Regione Liguria e viene integralmente recepito nell’ambito della presente valutazione, nel quale vengono precisate specifiche prescrizioni e condizioni vincolanti che costituiscono parte integrante della presente valutazione.

Resta ferma la necessità che in sede progettuale più avanzata le criticità, di ordine essenzialmente geotecnico/idrogeologico e cosismico, siano adeguatamente analizzate con il supporto di tutte le ulteriori indagini geognostiche espressamente prescritte nelle “Norme geologiche” del PUO (comprensive anche di sondaggi a carotaggio continuo spinti in profondità), in modo tale da fornire le specifiche indicazioni necessarie alla corretta definizione progettuale delle più idonee tipologie fondazionali degli edifici in progetto e superare quindi tali rischi potenziali, anche eventualmente attraverso l’adozione degli opportuni interventi rimediali, in conformità alle vigenti NTC 2018. In relazione alla campagna integrativa di indagini geognostiche in fase progettuale (…) si ritiene tuttavia necessario che sia prevista l’esecuzione di un ulteriore sondaggio geognostico a carotaggio continuo, spinto ad adeguata profondità (almeno 20 metri), in corrispondenza dell’anomalia stratigrafica rilevata dalle indagini geofisiche eseguite per la procedura di Vas (…) che ricade in prossimità dello spigolo nord-est dell’edificio più grande in progetto e risulta localizzata al confine dell’area del Puo verso la curva della ferrovia.

Per quanto riguarda invece le problematiche tipo idraulico , alla luce delle integrazioni trasmesse dal Comune della Spezia con prot. 46071 del 16/4/2019, si rileva che gli interventi previsti dal Puo risultano compatibili con la normativa di Piano di Bacino a condizione che vengano previsti a livello progettuale opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi, coerenti con le specifiche disposizioni della pianificazione di bacino richiamate nelle premesse, al fine di ridurne la vulnerabilità in relazione alla inondabilità accertata dell’area e risultino assunte adeguate azioni e misure di protezione civile, in accordo con i piani comunali di settore.

Relativamente all’assetto e dimensionamento di progetto della rete di drenaggio urbano delle acque meteoriche afferenti all’area del Puo, come descritti nella relazione idraulica, si rimanda invece alle valutazioni più approfondite degli uffici comunali competenti.”

“Alla luce di quanto evidenziato, ferme restando le necessarie verifiche e gli approfondimenti di indagine che dovranno essere condotti in sede di progettazione più avanzata in relazione agli aspetti geologici e sismici, nonché la necessità di adottare opportune misure e accorgimenti tecnico-progettuali in relazione all’inondabilità accertata dell’area da parte del Torrente Vecchia Dorgia, non si ravvisano elementi tali da risultare ostativi alle previsioni contenute nel Puo in oggetto per gli aspetti di competenza.”



Per quanto riguarda l’elettrosmog, le relative relazioni tecniche di Arpal, citate in istruttoria e redatte sulla base dei dati forniti dalla Società Terna e successivamente dalla società SIGE S.r.l., paiono potersi ritenere escluse, in questa fase, problematiche derivanti dalla presenza degli elettrodotti come della cabina di trasformazione di Termomeccanica. Si ritiene comunque necessario che in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi, anche in ragione delle flessibilità previste nelle norme tecniche di attuazione, sia puntualmente verificato il rispetto dei limiti di legge in rapporto alle esistenti fonti di emissione elettromagnetica.



Per quanto riguarda l’articolazione in fasi del progetto e gli aspetti connessi alla viabilità, si ritiene necessario che sia garantito il completamento di tutte le infrastrutture viarie in concomitanza con l’attuazione del LOTTO 1, che per le pavimentazioni utilizzate sia garantita, previa presentazione di specifica asseverazione tecnica, garanzia dell’efficacia nel tempo del materiale riduttore degli impatti atmosferici richiamato negli elaborati tecnici e che siano rispettate le seguenti prescrizioni del Servizio Mobilità: all'interno dell'area esterna un numero adeguato di spazi per la sosta delle biciclette; uno spazio dedicato ai sistemi di ricarica per i veicoli elettrici; una identificazione del percorso pedonale verso la vicina fermata della linea di forza del Tpl in via Sardegna, volta ad agevolare tali transiti sia in termini di progettazione delle pavimentazioni che di illuminazione; una progettazione stradale indirizzata ad agevolare il traffico "moderato" grazie alla realizzazione di elementi plano altimetrici. Sarà inoltre necessario verificare, dal punto di vista acustico, se le realizzazioni urbanistiche previste e realizzate ricadano, stante la vicinanza al raccordo autostradale, nell’ambito delle fasce di distanza prescritte rispetto ad attività rumorose.

Tali indicazioni generali dovranno essere dettagliate nelle successive fasi di progettazione da concordarsi con il servizio Mobilità comunale e, per la parte acustica, con l’ufficio Ambiente.



Per quanto attinente il ciclo delle acque, come da parere reso dall’Ufficio Ambiente del Comune, risulta necessario prioritariamente verificare se gli scarichi previsti siano assimilabili a domestici ai sensi della L.R.28/2007. In tal caso sarà facoltà del soggetto gestore della rete accettarli, e tale accettazione, espressa come di prassi come “dichiarazione di assimilabilità”, costituirà il titolo autorizzativo, mentre in caso contrario si dovrà procedere la rilascio, in procedura di AUA, di autorizzazione allo scarico industriale in ambiente da parte della Provincia.



Viene infine segnalata la necessità, in fase di cantiere, di verificare la presenza di materiali contenenti amianto e il loro smaltimento a norma di legge, così come sempre a norma di legge dovranno essere gestiti i rifiuti da demolizione.