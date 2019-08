Punto scuola, la Spezia "perde" 22 cattedre

La Spezia - Le nomine per le supplenze annuali non saranno completate pochissimi giorni prima dell'inizio della scuola e le convocazioni, come di consueto, si terranno al Fossati Da Passano identificata, già da 15 anni, come “scuola polo” per le operazioni di assegnazione delle cattedre. Parte da qui l’anno scolastico 2019-2020 per le centinaia di docenti chiamati per le sostituzioni annuali mentre in questi giorni si sta procedendo all’entrata in ruolo degli altri.

Le nomine per i precari, dunque, slittano oltre il termine del 31 di agosto. Al suono della campanella non manca molto e assieme a Giorgia Vallone, di Cgil scuola, arriva un primo punto della situazione con l’auspicio che "L’attuale crisi di governo - dice - non comprometta gli accordi firmati dal premier Conte”.

Il nuovo anno scolastico in Liguria porta anche qualche taglio alle cattedre e per la Spezia saranno all’incirca 22. “In questo momento - spiega Giorgia Vallone – siamo in fase di assegnazione dei ruoli per il personale docente. Fino ad oggi abbiamo dato quelli da concorsi precedenti per la scuola primaria di secondo grado e di secondo, fatte nella settimana prima di Ferragosto e nei giorni successivi. Domani e dopodomani toccherà all’infanzia e alla primaria. Per i posti vacanti e disponibili, che toccheranno alle supplenze annuali, slitterà alla prima o alla seconda settimana di settembre. Le nomine per il personale Ata invece avverranno nei tempi previsti, quindi entro il 31 agosto”.

“Come valutazione complessiva - ha aggiunto - rispetto ai posti che il ministero aveva attivato inizialmente, come richiesto dal Ministero dell’Economia e della Finanza, ha tagliato in Liguria 122 cattedre, delle quali 22 nella provincia della Spezia, soprattutto nelle scuole superiori. Quest’anno siamo in mantenimento. ”.



A livello nazionale è già partita una sperimentazione del Miur per le nomine dei supplenti in via telematica che elimina il problema di “bloccare” per giornate intere i docenti nelle cosiddette “scuole polo” in attesa della propria nomina. “Si eviterebbe il ‘carnaio’ al quale assistiamo tutti gli anni - spiega Vallone -. Già in passato abbiamo chiesto l’applicazione di un sistema ‘online’, tra l’altro già applicato a Lombardia e Toscana, per la chiamata sui ruoli: abbiamo chiesto una piattaforma in modo che potessero essere fatti informaticamente in modo che gli uffici potessero incrociare le graduatorie. Così facendo si eliminerebbero quelle situazioni complesse alle quali stiamo già assistendo per l’affidamento delle cattedre di ruolo che proseguiranno fino a venerdì. Comunque riguardo alla sperimentazione delle ‘scuole polo’, che ha la finalità procedere nelle nomine in assoluta trasparenza e parità di trattamento per tutti i docenti, la Spezia è già avanti perché ne ha già una: il Fossati Da Passano. In una sola giornata abbiamo tutte le disponibilità su un tavolo fornite dal provveditorato che offre tutte cattedre disponibili”.



(foto: repertorio)