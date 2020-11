Punti tampone: alla Spezia sono due

La Spezia - Vuoi fare un tampone per capire se sei positivo o meno al coronavirus? Alla Spezia, come in qualunque città, ci sono numerosi laboratori privati che offrono il servizio a pagamento, ma esistono anche due modi per farlo gratuitamente.

Grazie a un accordo sottoscritto da Regione Liguria e ordine dei medici, tutti i medici di famiglia sono abilitati a eseguire il tampone, anche se non tutti sono disponibili a farlo in studio o a domicilio. Alla Spezia sono stati attivati due punti in modalità drive-through, cioè direttamente dal proprio veicolo, entrambi funzionanti su appuntamento della Struttura di Igiene e Sanità Pubblica. I due punti alla Spezia si trovano in Via del Canaletto 100 (area biblioteca Beghi) e Via XXIV Maggio 139, nei pressi della palazzina Asl5.