Pulizie straordinarie alla Pieve, raccolta ingombranti e Raee in Piazza Brin e Via Fontevivo

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Il calendario, messo a punto dall’assessorato al Ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall’amministrazione Peracchini nelle Linee programmatiche di mandato.



Sabato 24 ottobre l’intervento di pulizia straordinaria interesserà il quartiere della Pieve di San Venerio.



Ecco il calendario settimanale relativo alla pulizia dei portici.



Sabato 24: via Veneto lato mare, da via Foscolo a via Dalmazia



Lunedì 26: corso Nazionale da via Carducci al Parco della Maggiolina; Comune;



Martedì 27: galleria Goito



Mercoledì 28: piazzale Del Marinaio



Giovedì 29: piazza Beverini ambo i lati; viale Italia dal numero civico 26 al numero civico 84 (lato mare)



Venerdì 30: via Persio dal numero civico 1 al numero civico 21; viale Italia dal numero civico 39 al numero civico 151 (lato monte)



Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:



Sabato 24 ottobre: piazza Brin (ore 7.30 – 10 via Firenze angolo via Roma / ore 10 – 12.30 via Corridoni angolo corso Cavour)



Domenica 25 ottobre: via Fontevivo c/o parcheggio carcere (ore 7.30 – 12)



Inoltre, è attivo lo spazzamento meccanizzato e combinato che dal 26 al 30 ottobre 2020 interesserà le seguenti vie: piazzale Arrigo Boito, piazzale Emanuele Ferro, via Alberico Benedicenti, via Cesare Arzelà, via Claudio Monteverdi, via Della Guercia, via Fiume, via G. Emanuele Castrucci, via Gaetano Donizzetti, via Genova, via Monfalcone, via Monviso, via Paolo Bentivoglio, via Pierluigi Da Palestrina, via San Francesco D’Assisi, via Viano, via Vincenzo Bellini, via Alpi, via Dorgia, via Magra, via Pozzuolo Favaro, via Vara, piazzale Sant’Antonio Da Padova, via Dei Colli, via Delle Fornaci, via Di Birano, via Faiti, via Giacomo Puccini, via Giovanni Pagella, via Vappa, via Zara, Salita Ruffino, via Pio Ferro, via Telaro, via Ugo Botti, viale San Bartolomeo, via Degli Stagnoni e via Privata Oto.