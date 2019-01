Pulizie, le tredicesime ci sono ma il Comune vuole vederci chiaro

Si torna a parlare della vicenda delle lavoratrici Sgm. Tra ritardi e bonus spariti la vicesindaco Giacomelli: "Accerteremo che gli altri pagamenti arrivino regolarmente secondo le scadenze stabilite".

La Spezia - Sono arrivate le tredicesime ma la partita con il Comune della Spezia non è ancora chiusa. Nuovo capitolo delle lavoratrici della Sgm che nei giorni scorsi (clicca qui) erano tornate in commissione per denunciare una nuova situazione di disagio. All'11 gennaio non avevano ancora ricevuto la tredicesima. Al termina della Commissione il Comune, nella figura della vicesindaco e assessore Genziana Giacomelli, si erano detti pronti a fare tutte le verifiche per farsi carico della situazione di queste persone, molte delle quali appartenenti a famiglie monoreddito, per mettere un punto alla vicenda.



"L'azienda ha versato le tredicesime - ha detto Giacomelli - e sono arrivati i bonifici. Il nostro compito però non si ferma qui. Accerteremo che gli altri pagamenti arrivino regolarmente secondo le scadenze stabilite. Il prossimo 22 gennaio si terrà una nuova commissione consiliare nel corso della quale torneremo sull'argomento. Nel mese di ottobre avevamo già sollecitato l'azienda per un mancato pagamento che poi era stato effettuato".

"Se perdurerà la situazione - ha aggiunto l'assessore - di questi continui ritardi, come Comune valuteremo seriamente di subentrare nel pagamento delle retribuzioni. Prima dell'ultima commissione avevamo inviato un sollecito all'azienda chiedendo risposte immediate ricordando la possibilità, da parte del Comune, a sostituirsi all'azienda. Da lì a poco ci è stato comunicato che le tredicesime erano state versate e che ci avrebbero inviato i bonifici. E' chiaro che il nostro monitoraggio sarà quotidiano, perché dobbiamo essere certi che ci sarà una continuità".



Tra gli ultimi ritardi certificati c'era quello dello stipendio di ottobre. Anche in quel caso il Comune della Spezia mandò un sollecito e arrivarono i bonifici.