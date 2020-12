Pulizie dei portici, giorni e vie

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Il calendario è curato dall’assessorato al ciclo dei rifiuti.



Sabato 19: via Veneto lato mare da piazza Europa a via Dalmazia

Lunedì 21: piazza Europa, quindi Prefettura, Comune, Uffici delle Entrate, Cattedrale

Martedì 22: piazza Brin (portici limitrofi)

Mercoledì 23: viale Italia dal civico 153 al civico 357 (lato monte); viale Italia dal civico 39 al civico 151 (lato monte)

Giovedì 24: via Persio dal civico 1 al 21; via Veneto lato monte da p. Europa a via Redipuglia; p. Beverini ambo i lati



Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:



Sabato 19 novembre: via Montepertico c/o centro sportivo (ore 7.30 – 12)

Domenica 20 dicembre: piazza 4 Novembre di fronte circolo Arci (ore 7.30 – 12)