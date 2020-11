Pulizia straordinaria, tocca alla zona dell'ospedale

La Spezia - Come ogni settimana prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Sabato 21 novembre l’intervento di pulizia straordinaria interesserà la zona ospedale - Via XXIX Maggio.



Ecco il calendario settimanale relativo alla pulizia dei portici.



Sabato 21: via Veneto lato mare da piazza Europa a via Dalmazia;

Lunedì 23: corso Nazionale da via Carducci a viale San Bartolomeo; Comune;

Martedì 24: via Parma (comprensorio Auser); Galleria Goito

Mercoledì 25: viale Italia dal civico 26 all'84 (lato mare); viale Italia dal 39 al 151 (lato monte); piazzale Del Marinaio

Giovedì 26: via Veneto lato monte da piazza Europa a via Redipuglia; piazza Beverini (ambo i lati)

Venerdì 27: via Persio dal civico 1 al numero 21; viale Italia dal civico 153 al civico 357 (lato monte)



Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:



Sabato 21 novembre: viale Delle Cave c/o pista ciclabile (ore 7.30 – 12)

Domenica 22 novembre: via Dei Colli c/o Porta Castellazzo (ore 7.30 – 12)



Inoltre, è attivo lo spazzamento meccanizzato e combinato che dal 23 al 25 novembre 2020 interesserà le seguenti vie: corso Cavour, corso Nazionale, via Antonio Gramsci, via Aurelio Saffi, via Buonviaggio, via Carlo Alberto Federici, via Dei Mille, via Del Canaletto, via Del Forno, via Del Popolo, via Della Libertà, via Domenico Chiodo, via Enrico Tazzoli, via Francesco Crispi, via Gaetano Squadroni, via Giovanni Bosco, via Giulio Della Torre, via Luigi Agretti, via Pietro M. Beghi, via Valdellora, viale Giovanni Amendola, via Buonviaggio, via 20 Gennaio 1945, via Martiri Del Risorgimento, via Pontegrande, via San Rocco, via San Venerio e via Sarzana.