Pulizia quartieri e lavaggio portici, i prossimi appuntamenti

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Il calendario, messo a punto dall’Assessorato al Ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall’Amministrazione Peracchini nelle Linee Programmatiche di mandato.



Sabato 14 novembre l’intervento di pulizia straordinaria interesserà il quartiere di CENTRO CITTÀ (PIAZZA EUROPA – VIA VITTORIO VENETO)



Ecco il calendario settimanale relativo alla pulizia dei portici.



Sabato 14: via Veneto lato mare da via Foscolo a via Dalmazia



Lunedì 16: piazza Europa quindi Prefettura, Comune, Uffici delle Entrate, Cattedrale



Martedì 17: piazza Brin (Portici Limitrofi); viale Italia, portici di fronte all’Istituto Tecnico Nautico Statale



Mercoledì 18: via Chiodo (lato monte); via Chiodo (lato mare) da piazza Verdi ai Giardini Storici



Giovedì 19: via Veneto lato monte da via Parma a via Doria; piazza Beverini ambo i lati; piazzale del Marinaio



Venerdì 20: piazza Chiodo, via Persio dal numero civico 23 al numero civico 55; via Chiodo dal numero civico 2 al numero civico 16; Galleria Adamello



Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:





Sabato 14 novembre: via Puccini c/o capolinea Atc fine strada (ore 7.30 – 12)



Domenica 15 novembre: via Dei Pini c/o scuole (ore 7.30 – 12)



Inoltre, è attivo lo spazzamento meccanizzato e combinato che dal 16 al 20 novembre 2020 interesserà le seguenti vie: viale Italia, via San Bartolomeo, via Pozzuolo al Favaro, via Ticino, pista ciclabile viale Italia, via 15 giugno 2018, via Lamarmora, via dei Buggi, via Dei Pioppi, via Flavio Torello Baracchini, via Sant’Andrea, salita Santa Teresa Bambin Gesù, via Brigola, via dei Garofani, via Dei pini, via Pontegrande, via Romana, via Sarzana, via Pontegrande, piazzale Montegrappa, viale Aldo Ferrari, viale Nazario Sauro.