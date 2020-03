Pulizia portici, tocca al centro

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Il calendario, messo a punto dall’Assessorato al Ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall’Amministrazione Peracchini nelle Linee Programmatiche di mandato.



Sabato 7 febbraio l’intervento di pulizia straordinaria interesserà il CENTRO CITTA’ Sud (Piazza Chiodo – Viale Amendola)



Ecco il calendario settimanale relativo alla pulizia dei portici.

- Sabato 7: via Veneto lato mare da piazza Europa a via Dalmazia, via Persio dal numero civico 1 al numero civico 21, viale Italia dal numero civico 3 al numero civico 37 (lato monte)



- Lunedì 9: corso Nazionale da via Carducci a viale San Bartolomeo, Comune



- Martedì 10: viale Italia dal numero civico 395 al numero civico 483 (lato monte), Galleria Goito



- Mercoledì 11: via Bologna dal numero civico 60 al numero civico 68, via Bologna (comprensorio Antei), piazzale del Marinaio, via Lunigiana dal numero civico 156 al numero civico 172



- Giovedì 12: via Veneto (lato monte) da piazza Europa a via Redipuglia, piazza Beverini (ambo i lati)



- Venerdì 13: via Parma (comprensorio Sunia)







Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:



· Sabato 7 marzo: dalle ore 7.30 alle ore 12 via San Rocco c/o scuole elementari





· Domenica 8 marzo: dalle ore 7.30 alle ore 12 via Montepertico c/o centro sportivo