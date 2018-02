Pulizia portici e quartieri, sabato tocca all'Umbertino

Prossima settimana uomini e mezzi attivi in tutta la città.

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia settimanale dei quartieri e dei portici cittadini. Il nuovo calendario, messo a punto dall’Assessorato al ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall’Amministrazione comunale nelle Linee Programmatiche di mandato. Sabato 24 febbraio 2018 la pulizia sarà effettuata, dalle ore 7 alle ore 14, nel Quartiere Umbertino. Sempre sabato 24 il nuovo Programma “Per una città più pulita” prevede – nell’ambito del calendario quotidiano di lavaggio portici e marciapiedi – un’operazione di lavaggio in via Vittorio Veneto (lato mare, da via Foscolo a via Dalmazia) dalle 4 alle 10 del mattino.



Ecco le altre date del calendario settimanale di lavaggio porticati:

Lunedì 26; Corso Nazionale (da via Carducci al Parco della Maggiolina); Comune



Martedì 27: Via Parma (comprensorio CGIL); Piazza Brin (portici limitrofi);



Mercoledì 28: Viale Italia dal civico 153 al 357 (lato monte);



Giovedì 1 marzo: Via Bologna dal civico 60 al civico 68;Piazza Beverini (ambo i lati); Via Veneto lato monte, da via Parma a via Doria;



Venerdì 2 marzo: Piazza Chiodo, Via Persio dal civico 23 al civico 55; Galleria Adamello



Inoltre, domenica 25 febbraio sarà effettuato un intervento di pulizia nel parcheggio di Piazza Baratta dalle 7.30 alle 13.30



Si ricorda che, prima di ogni lavaggio, i cittadini vengono informati con almeno 48 ore di anticipo nelle aree interessate, tramite appositi cartelli. Un servizio che viene svolto in collaborazione con Acam Ambiente, al fine di migliorare il livello di pulizia in città