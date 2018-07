Pulizia portici e quartieri, i prossimi passaggi

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia settimanale dei quartieri e dei portici cittadini. Il nuovo calendario, messo a punto dall’Assessorato al ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall’Amministrazione comunale nelle Linee Programmatiche di mandato



Sabato 21 luglio l’intervento di pulizia interesserà il quartiere del Favaro, dalle ore 7 alle ore 14.



Ecco le altre date del calendario settimanale di lavaggio porticati, con orario dalle ore 4 alle ore 10:



Sabato 21 luglio: Via Veneto lato mare, da Piazza Europa a Via Dalmazia; Via Persio, dal n. 1 al n. 21; Viale Italia dal n. 26 al n. 84 (lato mare)



Lunedì 23: Corso Nazionale (da Via Carducci a viale San Bartolomeo); Comune;



Martedì 24: Piazza Brin (portici limitrofi); via Parma (comprensorio CGIL)



Giovedì 26: Via Veneto lato monte, da Piazza Europa a via Redipuglia;



Venerdì 27: Piazza Chiodo, Via Persio dal civico 23 al 55, via Chiodo dal civico 2 al 16, Piazza Beverini (ambo i lati);



Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà sabato 21 e domenica 22 luglio, dalle ore 7.30 alle 12



Sabato 21 luglio: quartiere di Melara - pianale posizionato in Via dei Pini, presso le scuole



Domenica 22 Luglio: quartiere di Fabiano – pianale posizionato in Via delle Cave, presso la pista ciclabile