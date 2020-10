Pulizia e raccolta ingombranti. Il calendario

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Di seguito tutte le operazioni di pulizia e raccolta previste per i prossimi giorni.



Il calendario

Sabato 31 ottobre l’intervento di pulizia straordinaria interesserà il quartiere di Marinasco



Ecco il calendario settimanale relativo alla pulizia dei portici.

Sabato 31: viale Italia dal numero civico 153 al numero civico 357 (lato monte)



Lunedì 2: piazza Europa quindi Prefettura, Comune, Uffici delle Entrate, Cattedrale



Martedì 3: piazza Brin (Portici Limitrofi); via Parma (comprensorio Cgil)



Mercoledì 4: via Chiodo (lato monte); via Chiodo (lato mare) da piazza Verdi ai Giardini Storici



Giovedì 5: via Veneto lato monte da via Parma a via Doria; piazza Beverini ambo i lati; piazzale del Marinaio



Venerdì 6: piazza Chiodo, via Persio dal numero civico 23 al numero civico 55; via Chiodo dal numero civico 2 al numero civico 16; Galleria Adamello





Il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà:



Sabato 31 ottobre: viale San Bartolomeo c/o Darsena (ore 7.30 – 12)



Domenica 1 novembre: via Dei Pioppi c/o area verde (ore 7.30 – 12)



Inoltre, è attivo lo spazzamento meccanizzato e combinato che dal 2 al 6 novembre 2020 interesserà le seguenti vie: via Buonviaggio, via Fontevivo, via Lunigiana, via Ada Negri, via Alfredo Oldoini, via Carlo Caselli, via Della Pieve, via di Boron, piazza 4 Novembre, via Canarbino, via Della Rossa, via Enrico Tori, via Pagliari, via Pitelli, viale Fieschi lato monte, via Dei Pilastri, via Guglielmo Marconi e via Delle Casermette.