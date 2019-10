Pulizia e decoro, parte il progetto sperimentale per 25 operatori di quartiere

La Spezia - "Arrivano 25 operatori di quartiere per una città più pulita". Lo ha annunciato tramite i social l'assessore all'Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Kristopher Casati che spiega: "Una tradizione persa, che la città della Spezia ha riscoperto per rendere più pulite e accoglienti le strade dei quartieri periferici. Venticinque operatori saranno impiegati in una specifica area di competenza, attivi in pianta stabile, e avranno così modo di ottimizzare il loro operato e di conoscere al meglio la zona trattata. Con l'arrivo dell'operatore ecologico di quartiere mettiamo al servizio del cittadino uno "strumento" in più per , garantire un più alto livello di decoro e pulizia".

"L'obiettivo di questo progetto sperimentale - conclude l'assessore - della durata di un anno è pulire ma anche intercettare tutte quelle situazioni che, volte sfuggono alle attività quotidiane di pulizia, instaurando di rapporto con l'operatore di quartiere. Ci auguriamo di indurre gli spezzini ad avere maggiore rispetto delle vie e delle piazze".