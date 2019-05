Pulizia dei fondali a San Terenzo con Tribù Diving Academy

La Spezia - Pulizia dei fondali a San Terenzo di Lerici con Tribù Diving Academy. L'appuntamento è per domani mattina dalle 9 alle 15 con WWF per la campagna GenerAzioneMare 2019, nata due anni fa per difendere il Capitale Blu, un bene che vale globalmente 24.000 miliardi di dollari che l’economia del mare restituisce attraverso la pesca, l’acquacoltura, il turismo, l’istruzione, il commercio ma anche in servizi fondamentali come il “sequestro di carbonio” dall’atmosfera.

L’attività verrà svolta nello specchio acqua prospiciente il diving, quindi con partenza da terra e con il supporto di piccole imbarcazioni che garantiranno anche la sicurezza dei subacquei impegnati nell’attività.



L’attività che si terrà domani a Lerici vedrà coinvolta Scuba&Sail – scuola subacquea di Reggio Emilia – con all’incirca 50 subacquei ai quali si aggiungeranno altri subacquei del territorio spezzino e proveniente dall’alta Toscana.



La pulizia dei fondali verrà effettuata sia in scusa sia in apnea vista la ridotta profondità dei fondali. L’attività verrà svolta sotto il patrocinio del Comune di Lerici e con la collaborazione di altre realtà locali.



Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 9.30 in piazza Brusacà a San Terenzo (Di fronte al diving). L’entrata in acqua è prevista per le 10.30 e sarà preceduta da un briefing a cura dei responsabili del diving. I subacquei verranno divisi in piccoli gruppi che entreranno in acqua scaglionati e che opereranno nello specchio d’acqua prospiciente il diving, lungo la barriera frangiflutti di fronte alla spiaggia di San Terenzo e lungo la massicciata sotto al castello.



Le operazioni di pulizia dei fondali potranno essere effettuate sia in Scuba sia in apnea vista la ridotta profondità del fondale. L’attività è aperta a tutti i volontari WWF e a tutti i subacquei che vorranno aderire all’iniziativa; è richiesta l’iscrizione all’evento esclusivamente per poter avere un numero indicativo dei partecipanti.



In contemporanea i volontari di Sea Shepherd si occuperanno della pulizia della spiaggia e della scogliera. Il termine delle attività di pulizia è prevista per le 13.00 circa. Al termine ci sarà un buffet gentilmente offerto dalle attività di San Terenzo. Saranno presenti i mastri d’ascia di Lerici che spiegheranno come si costruisce una barca in legno, alcuni pescatori che faranno vedere come si ripara una rete e parleranno dell’arte marinaresca.Lungo la spiaggia di San Terenzo saranno esposte le barche delle borgate Lericine che partecipano al Palio del Golfo di La Spezia