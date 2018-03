Pubblicato il bando di concorso per i futuri allievi della scuola navale “Francesco Morosini”

La Spezia - Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per l’ammissione al primo corso della prestigiosa Scuola Navale “Francesco Morosini” di Venezia. I posti messi a concorso sono 70, 18 per il liceo classico tradizionale e 52 per il liceo scientifico, e offrono un’opportunità formativa e di vita straordinaria per i ragazzi e le ragazze che vogliono investire sul proprio futuro sia che ambiscano a diventare professionisti del mare sia che ambiscano a sbocchi professionali di prestigio, non esclusivamente indirizzati all’arruolamento nelle Forze armate.

Termine ultimo per presentare la domanda, in forma telematica dalla pagina Concorsi e scuole militari del sito https://concorsi.difesa.it, sarà il prossimo 13 aprile 2018.



L’avventura comincia con la presentazione della domanda di partecipazione che, in caso di superamento delle selezioni, accompagnerà i ragazzi nel futuro spalancando loro orizzonti lontani che li porterà anche, durante il percorso scolastico, a solcare i mari sulle navi scuola della Marina Militare. Al termine dei corsi presso la Scuola Navale “Francesco Morosini” gli ex frequentatori potranno veder culminare il percorso formativo all’interno della Forza Armata concorrendo all’ammissione in Accademia Navale di Livorno e diventare, qualora idonei, dei veri professionisti del mare.



Oggi l’Accademia Navale conta tra i suoi frequentatori ben 70 allievi provenienti dalla prestigiosa Scuola Navale Militare, 17 dei quali sono entrati nell’ultimo anno.

Le lezioni scolastiche, svolte da un corpo docente formato da insegnanti civili seguendo il piano di studi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tendono a istruire i giovani suscitando in loro l’interesse alla vita sul mare orientandoli verso attività a connesse all’ambiente marino. Durante il percorso formativo viene cercato un giusto equilibrio tra la preparazione scolastica e pre-universitaria e la preparazione nelle attività che scandiscono il ritmo quotidiano della vita dell’allievo.

L’Istituto è in grado di garantire con i suoi impianti, mezzi ed imbarcazioni, un riferimento sportivo e addestrativo di assoluto livello, dove i frequentatori hanno l’opportunità di potersi confrontare sia in discipline marinaresche, quali vela, canoa, canottaggio, nuoto e voga veneta, che sportive in genere quali atletica leggera, basket, pallavolo, calcio e palestra.