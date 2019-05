Pubblica assistenza, ecco un cardiodefibrillatore e un monitor di ultima generazione

La Spezia - Un cardiodefibrillatore e un monitor di ultima generazione. Sono i due apparecchi acquistati e inaugurati dalla Pubblica Assistenza della Spezia grazie agli introiti derivanti dalla iniziativa solidale in occasione della recente serata svoltasi al teatro Civico in memoria dell'architetto Marco Biagetti, socio dell'ente, e prematuramente scomparso il 24 marzo 2016. La Pubblica Assistenza della Spezia e la famiglia dell'architetto ringraziano sentitamente la compagnia teatrale diretta da Maurizia Riccobaldi, il presentatore Etrusco Catozzi, don Italo che ha donato opere dell'artista spezzino Rino Mordacci, gli artisti spezzini Ciardi, Costantini e Nobili, lo Spezia Calcio che ha donato le magliette degli atleti e tutti coloro che, con la loro opera solidale, hanno aderito all'iniziativa. Le attrezzature acquistate, come detto, sono già a disposizione della Pubblica Assistenza e, in armonia con lo spirito umanitario che ha sempre contraddistinto l'architetto scomparso, saranno utilizzate nel soccorso e nelle emergenze contribuendo così concretamente a salvare molte vite. Da sottolineare che tutti gli utili delle attività svolte dall'ente di via Carducci vengono sempre reinvestiti per l'acquisto di materiale o presidi sanitari destinati a tutte le persone che hanno bisogno dei vari servizi istituzionali.