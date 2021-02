Pubblica assistenza e funerali, anche Lerici scende in campo

La Spezia - Servizi funebri e Pubblica assistenza, qualcosa di muove anche a Lerici. Già perché la contorta vicenda legata alla legge regionale 15/20 non è solo un fatto "spezzino" ma rischia di travolgere anche la Pubblica assistenza di Lerici, che come i colleghi del centro città, offrono lo stesso servizio.

Ed è proprio dal gruppo di maggioranza "Lerici e i suoi borghi" è stata presentata una mozione sul tema. A chiedere che la vicenda sia inserita all'ordine del giorno, del prossimo consiglio comunale lericino, è il consigliere Marco Muro che nel testo ricorda: l'importanza dell'associazione, dei servizi offerti alla cittadinanza e del sostegno che la Pubblica assistenza di Lerici garantisce per i soccorsi.

Il consigliere di maggioranza sottolinea gli scenari possibili con l'entrata in vigore della legge sui servizi funebri: " è volontà dell’amministrazione continuare a sostenere la Pubblica assistenza e promuovere i principi che ne stanno alla base".

"A seguito della modifica normativa - prosegue il consigliere -, l’attività funebre è di fatto destinata ad essere gestita da realtà private, estromettendo “altre persone giuridiche”, come le Fondazioni delle Pubbliche Assistenze e associazioni di volontariato analoghe. Le associazioni di soccorso sono supportate prevalentemente dalle risorse economiche dei servizi accessori, quali i servizi funebri".

Il consigliere chiede: “Di incaricare il sindaco e la giunta a richiedere alla giunta regionale di portare in discussione all'interno del consiglio , la modifica dell’articolo, reintrucendo la possibilità di gestione dei servizi funebri da parte di ‘altre persone giuridiche’".



Dopo i recenti appelli della Pubblica spezzina e la petizione pubblicata su change.org (qui) che ha superato le 900 adesioni e l'intervento compatto dell'opposizione in consiglio comunale della Spezia (qui), dalla Regione arriva la data ufficiale della discussione della legge in commissione regionale: la prima riunione è stata calendarizzata per il 22 febbraio. "Finalmente si va in commissione e l'appello a intervenire è stato colto da più parti poltiche" ha detto Davide Natale tra i primi firmatari per cambiare la legge assieme a Roberto Centi che ha aggiunto: "Seppur in maniera tadiva finalmente la discussione arriva in commissione, dopo i nostri continui solleciti sia scritti che verbali".

La notizia è arrivata anche agli uffici della Pubblica assistenza spezzina e il presidente Andrea Frau ha aggiunto: "Siamo contenti che ci sia questo rinnovato interesse nei nostri confronti. Finché non si arriverà a una soluzione definitiva andremo avanti a manifestare".