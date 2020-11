Pubblica assistenza della Spezia, mercoledì 25 novembre l'assemblea dei soci

La Spezia - E' convocata, nella sede di Via Carducci, l'assemblea dei soci della Pubblica assistenza della Spezia per il giorno mercoledì 25 novembre in prima convocazione alle 17 e in seconda convocazione alle 18, per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Parere in merito all'approvazione del budget 2021

2. Ratifica variazione di budget

3. Varie ed eventuali



Possono partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni socio in regola con il versamento della quota sociale può farsi rappresentare da altro ocio anch'esso in regola con il versamento.

Ogni socio non può rappresentare più di un socio.



In conseguenza della normativa sanitaria è obbligatorio comunicare entro 24 ore prima della seduta la propria partecipazione per il rispetto del distanziamento sociale.