Pubblica assistenza, al via un servizio di aiuto ai senza fissa dimora

La Spezia - L’attuale pandemia di Covid 19 vede la Pubblica Assistenza della Spezia impegnata su due fronti molto impegnativi: il servizio alla persona ed il servizio di pronto soccorso. Il servizio alla persona, primo obiettivo dell’Associazione per statuto, ha visto coinvolti solo volontari coordinati dal vicepresidente dell'ente di via Carducci, Inaco Bianchi, vicepresidente regionale dei gruppi di volontariato vincenziano e membro attivo dell'associazione Buonmercato, presieduta da Eloisa Guerrizzi. I ragazzi di Inaco Bianchi hanno effettuato il servizio di consegna dei medicinali a chi non può in autonomia uscire da casa. E' stata riscontrata una buona affluenza di volontari insieme all’Associazione Buonmercato; inoltre si è continuato a fare la raccolta alimentare il lunedì, mercoledì e venerdì presso Ipercoop delle Terrazze, il giovedì presso i supermercati Carrefour di via S. Caterina, via di Monale e via del Canaletto.

Queste donazioni di alimenti hanno permesso di consegnare la spesa settimanale a circa 60 famiglie che vivono in situazione di disagio e gli alimenti ai gruppi di Volontariato Vincenziano della parrocchia dei Salesiani di Viale Garibaldi. E ancora di consegnare alimenti all’Istituto Figlie delle Carità. I volontari che effettuano la consegna dei medicinali si sono resi disponibili anche a portare la spesa alimentare quotidiana alle persone anziane o che, per vari motivi, non possono uscire da casa. Nei primi venti giorni di attività sono stati fatti effettuati oltre 270 servizi, utilizzando i mezzi della Pubblica Assistenza.



A partire da domani, 22 aprile, ogni mercoledì, verrà effettuato inoltre un servizio serale per aiutare le persone senza fissa dimora, portando loro una parola di conforto, qualcosa di caldo e coperte. Il servizio di pronto soccorso vede impegnati volontari e dipendenti che con adeguati dispositivi di protezione individuale hanno garantito per 24 ore un’ambulanza per i soccorsi d’urgenza con quattro turni eseguiti ognuno da tre persone; per 12 ore un’ambulanza per trasporti secondari eseguiti su due turni ognuno da non meno di due persone; trasporti di pazienti presso ospedali di altre città; trasporto del personale medico di Asl 5 che effettua i tamponi a domicilio, con due automezzi e due autisti per due turni giornalieri; nell’ultima settimana di aprile si effettuerà il turno di reperibilità con ambulanza appositamente attrezzata per pazienti con situazioni critiche e da trasferire ad altri ospedali con a bordo medico e infermiere del 118; questo servizio impegna due volontari al giorno.