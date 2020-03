Pub, musei e cinema fermi in tutta Italia per arginare il contagio

La Spezia - L'articolo 2 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri, valevole per l'intero territorio nazionale, elenca una serie di stringenti misure (valevoli fino al 3 aprile, salvo aggiornamenti e/o prolungamenti dei provvedimenti) per contrastare la diffusione del coronavirus. Nel decreto si legge che, in tutta Italia, sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti sia in luogo pubblico sia privato. Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sala giochi, sale scommesse e sale bingo, nonché di discoteche e locali assimilati. Sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Sospesa altresì l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Sospesi gli eventi e le competizioni sportivi di ogni ordine e disciplina svolti in luogo sia pubblico sia privato, ferma restando la possibilità di svolgerli a porte chiuse. Attività di bar-ristorazione ed esercizi commerciali (diversi da quelli sopra menzionati, che devono fermarsi) possono continuare a operare ma seguendo con massima attenzione ne norme anticontagio, dalle distanza di almeno un metro tra le persone (bar ristorazione) all'accesso contingentato e all'evitare gli assembramenti (per le attività commerciali). A fondo pagina il testo dell'Art.2