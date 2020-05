Provvedimenti viabilistici per lavori in via Pozzuolo, in via Grifoglio e in via Fontevivo

La Spezia - Il servizio mobilità del Comune della Spezia informa che per consentire i lavori di asfaltatura delle sedi stradali di via Pozzuolo e di via Grifoglio, da domani, 7 maggio, fino al 15 maggio prossimo, entreranno in vigore i seguenti provvedimenti: divieto di transito eccetto i mezzi d’opera dell’impresa esecutrice in via Pozzuolo nel tratto compreso tra il civico 71 e via Magra; direzione obbligatoria a destra in via Pozzuolo; divieto di fermata eccetto i mezzi d’opera dell’impresa esecutrice in via Grifoglio nel tratto compreso tra via Pozzuolo e via Ada Negri, ambo i lati, e in via Pozzuolo nel tratto compreso tra il civico 77 e il civico 89; senso unico alternato in via Grifoglio nel tratto di 20 metri prima dell’inizio del cantiere stradale e in via Pozzuolo nel tratto compreso tra il civico 77 e il civico 89; limite massimo di velocità di 30 km all’ora in via Grifoglio nel tratto compreso tra via Pozzuolo e via Ada Negri, in entrambe i lati di marcia e in via Pozzuolo nel tratto compreso tra il civico 77 e il civico 89, in entrambe i lati di marcia; divieto di sorpasso in via Grifoglio nel tratto compreso tra via Pozzuolo e via Ada Negri, in entrambe i lati di marcia e in via Pozzuolo nel tratto compreso tra il civico 77 e il civico 89, in entrambe i lati di marcia.



Inoltre, per consentire la realizzazione di ripristini stradali in via Fontevivo, fino a domani sono in vigore i seguenti provvedimenti: senso unico alternato da movieri via Fontevivo nel tratto compreso tra via S. Pertini e il civico 52 da 10 mt prima del cantiere; strettoia asimmetrica a destra in via Fontevivo nel tratto compreso tra via S. Pertini e il civico 52 da 20 mt prima del cantiere; limite massimo di velocità 30 km/h e divieto di sorpasso in via Ffontevivo nel tratto compreso tra via S. Pertini e il civico 52 da 30 mt prima del cantiere.