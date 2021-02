Provincia avvolta dalla nebbia, il fenomeno arriva dal mare

La Spezia - Per qualche ora si è presa la scena in tutta la provincia la nebbia marina che dal primo pomeriggio ha silenziosamente avvolto la costa e i paesi, ridisegnando l'orizzonte e attirando su di sé le fotocamere degli smartphone che hanno immortalato il momento davvero particolare. L'affascinante fenomeno odierno definito anche “nebbia di gradiente” è stato favorito dalla temperatura odierna in un settimana dall'anomala atmosfera decisamente primaverile. Pochi anni fa, era il 2013, la città e molte altre zone dello Spezzino furono invece investite da un fitta nevicata.