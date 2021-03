Protocollo Legalità per le scuole liguri, Centi: “Scuola parte attiva nell'educazione alla legalità”

La Spezia - Dichiarazione di Roberto Centi, presidente della VI Commissione –Antimafia, in occasione della firma del Protocollo di Intesa tra Regione Liguria e Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale sull'educazione alla legalità nelle scuole liguri: "Ho colto con particolare soddisfazione, sia come presidente della neo istituita Commissione Antimafia, sia come docente che ha dedicato l’intera vita alla formazione dei giovani e dei neo docenti la firma di questo Protocollo di intesa. Fra istituzioni e scuola la sola collaborazione non è sufficiente, perché serve una vera e propria integrazione sia per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso, sia per la promozione della cultura della legalità sia, soprattutto, per far sentire i nostri ragazzi parte attiva e consapevole del territorio e delle istituzioni che lo rappresentano, riavvicinandoli alla “cosa pubblica” attraverso il cardine della formazione scolastica".