Protezione civile, due momenti di formazione per sindaci e forze di polizia

La Spezia - Il sindaco è l'elemento determinante della catena operativa della protezione civile a livello comunale nell'assunzione di tutte le responsabilità connesse alle incombenze di protezione civile: dalla organizzazione preventiva delle attività di controllo e monitoraggio fino all'adozione dei provvedimenti di emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana.

Per supportare i sindaci nello svolgimento di questo delicatissimo compito, che comporta responsabilità personali e non delegabili, in occasione della settimana nazionale della Protezione civile la Prefettura della Spezia organizza una di riflessione e approfondimento che sarà tenuta dal professor Emilio Ardovino, docente presso l’Università di Pisa.

Un’altra e più specifica giornata sarà dedicata alle Forze di polizia e degli altri membri del Centro Coordinamento Soccorsi con lo scopo di rafforzare le sinergie operative nel momento dell’emergenza. "Abbiamo fortemente voluto queste giornate formative perché l’attività di protezione civile richiede professionalità, capacità di coordinamento ed attenta vigilanza, soprattutto in una realtà come la provincia della Spezia caratterizzata da un territorio tanto bello quanto fragile - afferma il Prefetto Maria Luisa Inversini-. Ringrazio sin d’ora il professor Ardovino per la sua disponibilità".