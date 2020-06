Prospezia Ciassa Brin si presenta al prefetto Inversini

La Spezia - "Il nostro quartiere e la nostra piazza non vogliono essere visti solo per il degrado. Naturalmente non neghiamo che qualche problematica ci sia, anche legata alla multietnicità, ormai diventate una realtà del quartiere, e a persone con gravi disagi sociali, aggravatisi molto in questo ultimo periodo. Vogliamo, quindi, portare alla conoscenza di tutti il buono che è stato fatto, creando feste a luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre, costruendo la casetta di Babbo Natale, addobbando un albero di Natale di 3 metri con la partecipazione di tutto il quartiere, festeggiando la Befana, il carnevale per adulti, piccini e amici a quattro zampe. Abbiamo creato un punto di ascolto per tutti i cittadini dove raccogliamo segnalazioni che giriamo direttamente agli uffici di competenza e, nella maggior parte dei casi, i problemi vengono risolti; abbiamo organizzato incontri pubblici con assessori e Presidente Arte per creare un rapporto diretto tra loro ed i cittadini, perché crediamo che la comunicazione diretta sia fondamentale in tutti i campi; abbiamo instaurato un'ottima collaborazione con la comunità dominicana, abbiamo conosciuto la loro ambasciatrice e ricevuto una targa di riconoscimento dal console, per il nostro fare nell'integrazione e aggregazione nelle nostre e loro feste e nel sociale. Abbiamo instaurato un buon rapporto con la nostra parrocchia che ci supporta e ci sopporta nelle nostre iniziative e alcune vengono fatte insieme; il tutto con una risposta positiva degli abitanti del quartiere. Tutto questo non sarebbe stato possibile in un quartiere degradato". Andrea Canini, presidente di Prospezia Ciassa Brin, presenta così la realtà dell'associazione e del quartiere al nuovo prefetto Maria Luisa Inversini.



"Quello che è successo nelle ultime settimane non può e non deve dare discredito a tutto questo. Aggiungiamo, anche se non volevamo pubblicizzarlo, perché fatto per il prossimo e senza nessun altro scopo, perché rispecchia la nostra idea di associazione senza nessuna bandiera: nel periodo più critico della pandemia, l'associazione, con tutti i suoi iscritti e non, ha confezionato e distribuito gratis un centinaio di mascherine a chiunque ne fosse sprovvisto e ha devoluto 300 euro alla Asl 5 della Spezia per sostenere il nostro ospedale", prosegue Canini insieme alla vice presidente Nadia Zaborra.



"Ieri pomeriggio - concludono - abbiamo incontrato il nuovo prefetto, a cui abbiamo portato problemi e virtù della Ciassa del quartiere: ringraziamo per l'invito e per l'ascolto datoci e auguriamo buon lavoro. Concludiamo dicendo che prossimamente riapriremo il punto di ascolto in via Castelfidardo 1\A nel rispetto delle regole sanitarie. E ricordiamo che domenica 7 giugno alle 18, presso la nostra parrocchia, verrà celebrata una messa per ricordare le persone scomparse in questo triste periodo".