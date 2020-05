Prospezia Ciassa Brin saluta il prefetto Garufi con una targa

La Spezia - L'associazione Prospezia Ciassa Brin ha voluto ringraziare con una targa il prefetto Antonio Lucio Garufi per il lavoro svolto durante la sua permanenza in città, ma, in particolare, "per la disponibilità e l'umanità e la semplicità nel rapporto umano dimostrato verso la nostra città, il nostro quartiere. Con rammarico ma sicuri del buon lavoro che svolgerà nella nuova destinazione gli facciamo i più sinceri auguri", conclude Andrea Canini, presidente dell'associazione Prospezia Ciassa Brin.