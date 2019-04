Prospezia Ciassa Brin ha incontrato Medusei e Pagliari, poi sarà il turno di Brogi

La Spezia - Dopo il primo incontro con l'assessore Kristopher Casati svoltosi, con una grande partecipazione degli abitanti del quartiere Umbertino, ProSpezia Ciassa Brin ha organizzato un secondo incontro con l'assessore Gianmarco Medusei con delega alla sicurezza e con la gradita presenza del comandante della Polizia Municipale, Alberto Pagliai. L'appuntamento si è svolto presso il centro anziani di Via Corridoni grazie alla disponibilità delle responsabili Lorenza Rocca e Franca Montefiori.



Vari i punti di discussione che sono stati toccati per quasi tre ore, al termine delle quali i cittadini sono andati via soddisfatti.

"I nostri ospiti - riferiscono Nadia Zaborra e Andrea Canini - hanno esibito una grande disponibilità di ascolto e di risposta alle domande dei presenti e una enorme voglia di risolvere nel possibile i problemi di loro competenza. Prospezia Ciassa Brin ringrazia in particolare tutti i cittadini che hanno partecipato in maniera educata e responsabile (non ne avevamo dubbi), ringrazia Gianmarco Medusei e Alberto Pagliai ed è molto soddisfatta della riuscita degli incontri che sta organizzando, per la prima volta nel nostro quartiere, in proposito anticipiamo che il 7 maggio ospiteremo l'assessore con delega al Commercio e altre Lorenzo Brogi. Vi ricordiamo il punto di ascolto per il quartiere da ProSpezia Ciassa Brin aperto, per raccogliere problematiche e consigli presso la sede dei ragazzi di piazza Brin in Corso Cavour 361 tutti i giovedì dalle 16 alle 18", concludono.