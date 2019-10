Proseguono gli appuntamenti di "Apprendere insieme" con Aiuto Dsa

La Spezia - Il ciclo di incontri "Apprendere insieme", organizzati dall’associazione "Aiuto Dsa La Spezia onlus" continua.



Il prossimo incontro, “L’attenzione in classe: quella sconosciuta”, sarà tenuto dalla dottoressa Claudia Brancati, Psicologa, Psicoterapeuta, in Neuropsicologia, Dottore in ricerca in Psicologia e Scienze Cognitive, Socia Airipa, Aid e Aiuto Dsa La Spezia Onlus.

L’ incontro si terrà il 19 Ottobre 2019, dalle 9.30 alle 11.30, presso la sede dell’associazione, sita in Via Anita Garibaldi 12 (piano terra),

L’incontro affronterà la tematica dell’attenzione, uno dei tanti temi scelti tra quelli più votati a seguito di sondaggio svolto dalla stessa associazione.



Sono aperte le iscrizioni a tutti gli incontri, inviando una email a aiutodsalaspezia@gmail.com.

Chi non è iscritto all'associazione può iscriversi pagando la quota associativa di 20€ tramite bonifico bancario. In alternativa è possibile fare una donazione tramite bonifico bancario ( iban IT64P0623010727000040581663) o direttamente il giorno dell'evento.

Ogni incontro prevede inoltre un contributo di almeno 5€ per sostenere l'associazione Aiuto DSA.



Per informazioni: tel. 366 2743537, 328 1565785 - aiutodsalaspezia.iscrizione@gmail.com

www.aiutodsalaspeziaonlus.it

Whatsapp 3662743537 - Instagram aiutodsalaspezia