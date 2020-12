Prosegue la raccolta fondi per le famiglie colpite dal rogo di Natale

in via prione

La Spezia - Sta per raggiungere quota duemila euro la raccolta fondi avviata nella giornata di ieri da Alessio Monsignori sulla piattaforma Gofundme per dare una aiuto concreto agli abitanti del palazzo di Via Prione colpito dall'incendio di Natale. Dopo 22 ore di raccolta hanno già aderito 86 donatori per un totale di 1.905 euro. L'obiettivo è di centomila euro e si può ancora donare QUI.