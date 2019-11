Prosegue il corso di formazione "Operai per la sua messe"

La Spezia - Prosegue alla Spezia il corso di formazione “Operai per la sua messe”, organizzato dall’ufficio di Pastorale per la famiglia con l’associazione “La famiglia”. Il corso è destinato a coppie, religiosi, animatori ed a persone che desiderano avere una formazione su temi che riguardano la famiglia. Domenica prossima 17 novembre alle 16, nel salone “San Vincenzo” di Casa Massà, in via Cadorna 24, suor Antonella Ponte, docente di Sacra Scrittura all’Istituto di Scienze religiose “Niccolo’ V”, guiderà i presenti nel mondo delle famiglie e delle coppie nella Bibbia. La Bibbia, infatti, è ricca di storie di famiglie che, con le loro difficoltà ma anche con impegno, con speranza e con amore, affrontano la vita di ogni giorno testimoniando l’amore misericordioso di Dio. L’incontro è gratuito. Per informazioni, telefonare al numero 328.5834990.