Promostudi, c'è il bando per tre membri del Consiglio d'indirizzo

La Spezia - Con un decreto del sindaco è stato pubblicato il bando pubblico per la nomina di tre membri per il Consiglio di Indirizzo della Promostudi, la fondazione di partecipazione per la promozione degli studi universitari alla Spezia. I consiglieri rimangono in carica per tre anni, ai sensi dello Statuto della Fondazione, e la carica è onorifica ai sensi della normativa vigente. Il termine è fissato al 27 settembre 2019, momento in cui gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura con le modalità espressamente indicate nel Bando pubblico, che si trova nell'albo pretorio del sito ufficiale del Comune della Spezia. Il sindaco sulla base degli indirizzi fissati e sentita la Giunta, procederà alla nomina che potrà avvenire scegliendo tra le indicazioni pervenute o anche in base ad ulteriori ed autonome valutazioni purché nel rispetto dei presenti criteri. In quest’ultimo caso dovrà comunque motivare le ragioni che lo hanno indotto a derogare alle indicazioni pervenute. Nella scelta della persona da designare o nominare, si dovranno considerare i requisiti di competenza, professionalità, funzionalità all’attuazione degli indirizzi programmatici dell’amministrazione comunale. Il candidato nominato dovrà essere in possesso dei requisiti morali atti a ricoprire l’incarico.