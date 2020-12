Progetto Logikos, Peracchini intervistato dai ragazzi con disabilità

La Spezia - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini è stato intervistato da ragazzi con disabilità all’interno del Progetto Logikos, curato da Is.For.Coop La Spezia, con sede alla Dialma Ruggiero. I ragazzi hanno frequentato da mesi il corso di linguaggio radiofonico grazie alla collaborazione con l’emittente web, Radio Rogna, che da anni opera anche nel sociale e che fa parte di Gemini Network, la prima rete nazionale di Radio indipendenti. La trasmissione originale, dal titolo “Fuori di Testo”, è co-prodotta da Is.For.Coop La Spezia e Radio Rogna ed è inserita nel palinsesto ufficiale della web radio, in diretta tutti i giovedì mattina dalle 10 alle 15.



"Ringrazio tutti i ragazzi e Is.For.Coop per avermi invitato e fatto partecipare al programma radiofonico di Radio Rogna - dichiara Peracchini –. Logikos, promosso da Isforcoop, è un importante progetto di inclusione sociale fondato sulla formazione e sull’inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi con disabilità. L’orgoglio per la nostra Amministrazione è che il progetto, insieme ad altri con la stessa finalità, abbia trovato casa alla Dialma Ruggiero, il fiore all’occhiello del nostro territorio per la promozione della cultura, il sociale e la formazione. Nonostante il Covid, queste realtà hanno continuato a lavorare per il bene dei ragazzi in modalità a distanza, e hanno anche trovato nuovi sbocchi per dar loro un futuro. Questi progetti hanno un’importante ricaduta sulle famiglie e su tutta la nostra comunità, ma l’arma vincente per farli funzionare non è solo un partenariato pubblico-privato, come quella che c’è fra il Comune e chi ha preso in gestione il nuovo Dialma, ma anche fare rete fra associazioni presenti sul territorio: per questo, vorrei ringraziare Isforcoop, Radio Rogna, una delle realtà che hanno accolto con grande passione e professionalità i ragazzi, la Cooperativa Cocea, la Coperativa Zoe e tutte quelle aziende che hanno accolto l’appello di formazione e stage, grande esempio di solidarietà".



Il percorso Logikos è un percorso triennale, che ha visto un progressivo avvicinamento al mondo del lavoro per i 7 ragazzi con disabilità coinvolti. L’operazione, finanziata dal Fondo Sociale Europeo è presentata da ISFORCOOP in un unico progetto, suddiviso in due filoni: scoprilavoro (presentazione del mercato del lavoro e delle varie professioni) e provalavoro (stage in azienda).



All'interno del progetto è stato previsto un modulo dedicato alla preparazione degli esami per l’acquisizione della patente europea del computer. Il modulo è stato inserito perché ritenuto indispensabile per offrire agli allievi la possibilità di partecipare a concorsi pubblici riservati a categorie protette. Al fine di accrescere l'autonomia e le competenze dei ragazzi, all’interno di ognuno dei percorsi, sono state previste esperienze in una o più aziende, andando a consolidare il profilo professionale individuato o a sperimentarne altri, laddove fosse auspicabile aprire le prospettive lavorative dei corsisti ad altri mestieri. Necessariamente, quest'anno il progetto ha subito una modifica dovuta all’emergenza relativa alla pandemia di COVID-19 e una parte degli stage è stata svolta online in FAD sulla piattaforma Google Meet, data l’impossibilità di realizzare attività in presenza durante il lockdown e successivamente nei periodi di sospensione dell'attività formativa.



Nella puntata di giovedì 17 dicembre sarà trasmessa, all'interno della consueta diretta, l'intervista integrale al sindaco Peracchini. Gli autori delle domande e i conduttori sono Marcin, Nicolò e Riccardo che, insieme ai formatori di Radio Rogna, animano le puntate di “Fuori di Testo”. Tutte le puntate , anche quella con l'intervista al Sindaco della Spezia, potranno essere anche ascoltate e scaricate gratuitamente in podcast dal sito della radio (www.radiorogna.it) cliccando sull'icona relativa alla trasmissione “Fuori di Testo”.



L’appuntamento per l'intervista esclusiva a cura dei ragazzi di Logikos giovedì 17 dicembre 2020 dalle ore 10 e 15 in diretta da www.radiorogna.it