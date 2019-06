Progetto Erasmus, venerdì il convegno

La Spezia - Venerdì 21 giugno a partire dalle 10, presso la Mediateca Sergio Fregoso di Via Firenze, il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti presenterà i risultati del progetto Erasmus + che sta portando a termine. Il progetto, della durata di 24 mesi, dedicato alla formazione dello staff nell’istruzione degli adulti, è stato finanziato per un ammontare di 65.682€. Sono state effettuate trentatrè mobilità, di cui 18 per corsi di formazione linguistica presso l’Università di Cork e l’Università delle Arti di Londra, e 15 per periodi di jobshadowing, ovvero periodi di osservazione del lavoro presso istituti per adulti in altri paesi europei, quali la Svezia, la Lettonia e la Spagna. Questa formazione ha coinvolto non soltanto il personale docente, sia professori che maestre, ma anche il dirigente, il direttore dei servizi amministrativi, il personale amministrativo e i collaboratori scolastici.



Il programma del convegno prevede, al mattino, i saluti istituzionali con la presenza del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale insieme al dirigente del CPIA della Spezia e a quello del CPIA di Genova Centro Ponente. Per l’occasione interverrà anche Alberto Benvenuti dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, e Alessandra Cecchinelli di EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe - una piattaforma online multilingue europea, rivolta al settore dell'educazione degli adulti). Nel pomeriggio verranno presentati il video divulgativo e i risultati del progetto. Sarà l’occasione per uno scambio di vedute con i CPIA di Asti e di Genova Centro Ponente su nuovi itinerari di educazione permanente.