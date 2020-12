Progetti sociali e didattici, via alla campagna di tesseramento dell'associazione "Per il mare"

La Spezia - Dal 2014, l'associazione "Per il mare" realizza progetti sociali e didattici, finanziati da attività di promozione del territorio a bordo dell’ex peschereccio in legno Moby Dick, ormeggiato presso il Porto Mirabello della Spezia.

In particolare, l’Associazione porta avanti il progetto “Per Il Mare…siamo tutti uguali” che prevede la realizzazione con cadenza settimanale di attività a bordo ludico-motorie destinate alle associazioni/enti che si occupano di persone affette da disabilità o problematiche sociali; il progetto ha come obiettivo quello di aiutare ad aumentare l’autostima e l’autonomia dei partecipanti. Il progetto, completamente gratuito per i partecipanti, viene totalmente autofinanziato dall’Associazione grazie ai ricavi delle attività realizzate con i propri soci. Non meno importanti sono i progetti didattici destinati agli alunni delle scuole ma anche agli adulti, che, anche grazie ad una fitta rete di collaborazioni, negli anni hanno visto l’associazione impegnata a far conoscere il territorio spezzino, l’antica arte dei muscolai, i mammiferi del Santuario dei Cetacei ed a sensibilizzare sul tema della salvaguardia dell’ambiente, in particolare quello marino, anche grazie alla realizzazione dei campus estivi e giornate dedicate alla raccolta e differenziazione dei rifiuti in mare.



A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, nel corso del 2020 non è purtroppo stata effettuata alcuna attività associativa.

"L’auspicio per il prossimo anno, il 2021, è quello di ripartire con i progetti e le escursioni a bordo di Moby Dick, ma per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto e della passione di più persone possibili!", affermano dall'associazione.



E’ possibile dare un grande e sostanziale supporto aderendo alla campagna tesseramento 2021. Per tesserarsi è necessario compilare un semplice modulo e versare la quota associativa di 15 euro.