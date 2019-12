Professionisti, serata degli auguri con un pensiero ai bimbi malati

La Spezia - Il 20 dicembre i professionisti spezzini si incontreranno per una serata di beneficenza. Architetti, avvocati, ingegneri, geometri e commercialisti si troveranno al Santa Caterina Parkhotel per scambiarsi gli auguri e condividere un momento di festa, una serata che si preannuncia bellissima per chi ci sarà e per quello che l’esserci rappresenta: una raccolta di fondi a favore dell’ospedale pediatrico Meyer Di Firenze.

Durante la serata l’architetto/artista Matteo Arfanotti, più volte campione del mondo di body painting, farà una performance dal vivo. Un artista di fama internazionale donerà una sua opera per una asta benefica. Numerosi gli sponsor che hanno aiutato con offerte e premi per una lotteria. Ad animare la serata e far scatenare tutti Dj Cattaneo e Dj King Joshua. Ringraziamo per la sponsorizzazione: Nevada - Ecosolare - Sara Assicurazioni Sarzana - Pizzeria Masaniello



Per i premi della lotteria: Visionaire people - Ebike5 - Nevada - Mareventodesign - Santa Caterina bautyfarm - la Fraschetta Romana di Sarzana- azienda agricola Zangani e Adriano Sommovigo - Viadamore profumi.