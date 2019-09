Procreazione assistita, servono "Parole fertili" per aiutare le famiglie

La Spezia - Almeno duecento coppie in un anno si rivolgono al centro di procreazione medicale assistita di primo livello di Sarzana. Di queste circa sessanta rimangono in trattamento in provincia, le altre migrano verso i Pma di livello superiore in altre regioni, e circa il 15 per cento arriva ad una gravidanza.

Questa è la stima dei dati riguardo alla procreazione assistita alla Spezia illustrati a margine della presentazione del libro "Parole fertili" di Cristina Cenci, antropologa dell’Università di Roma che questo pomeriggio era allo Urban Center nell'ambito delle iniziative organizzate dalle associazioni "In cerca di un bebè”, “La cicogna distratta”, “Adel”, “Le spugne”.

La presentazione del libro ha fatto da apripista anche ad un altro evento che si terrà il 25 ottobre al Civico quando verrà portato in scena da medici, infermieri e ostetriche “Fallo antico” tratto dal teatro di Aristofane. La regia è affidata a Roberto Cariola e l’incasso devoluto al centro Pma dell’Asl 5. Il biglietto è al costo di 15 euro e l'incasso sarà devoluto al centro sarzanese.



La dottoressa Rosita Piscopo, dirigente del Pma di Sarzana, ha spiegato le funzioni del centro: "Noi ci occupiamo l Centro esegue diagnosi e terapia di primo livello di Pma ( inseminazioni intrauterine con seme omologo). Tale procedura è applicabile soltanto per sterilità così detta “inspiegata” e per sterilità di basso grado maschile. Quando invece le cause di sterilità siano “spiegate”, e cioè ci sia una vera causa oppure la stessa sia di origine maschile di medio-alto grado, occorre applicare tecniche più complesse ( Fivet- Icsi- Tesa) che sono presenti nei Centri di secondo e terzo livello. In Liguria ne sono presenti due di livello superiore ma le liste d'attesa sono lunghe fino a 18 messi. La Regione Liguria non ha una programmazione sanitaria e non prevede che qui ci sia perché si ragiona in base al numero dei residenti. In Toscana è stato fatto un ragionamento diverso, ossia la suddivisioni in aree vaste".



All'incontro era presente anche la direttrice sanitaeria dell'Asl 5 spezzino Maria Antonietta Banchero che ha dichiarato: "Il Pma è importante e si prende cura sia dal punto di vista medico e psicologico della donna e della famiglia. In questo momento gli operatori si spendono sempre sul campo mostrando grande umanità. Stessa umanità si può leggere nel libro che presentiamo oggi (Parole fertili, ndr) perché racconta di una realtà complessa. Negli anni dai Pma sono stati fatti passi importanti. Tutta l'attività di questi centri è molto importante, ma solo il 13 per cento porta a una gravidanza. E' importante che l'azienda si faccia carico carico di quella che è la storia della donna, che sempre più tardi arriva al desiderio di maternità. I centri Pma sono censiti dalla Conferenza Stato Regioni e per quanto possiamo avere il desiderio di un secondo livello, oppure superiore, è molto difficile che ciò avvenga perché esiste un decreto ministeriale che stabilisce un certo numero di questi centri".



Quali sono le "Parole fertili" lo ha spiegato l'antropologa Cenci che, a margine della presentazione, ha parlato anche dei pregiudizi che gravitano attorno alla procreazione medicale assistita.

"Le parole fertili sono quelle giuste per ognuno - ha spiegato - perché nel percorso della procreazione medicalmente assistita è specifico di ogni coppia. Non ci sono delle regole applicabili per tutti, prima bisogna ascoltare il sistema famigliare che si ha davanti. C'è ancora molto pregiudizio. Tutte le società controllano la natalità ma il desiderio sociale è molto ambivalente. In base a uno studio dell'Istituto superiore di Sanità dopo aver intervistato un campione di ragazzi di terza liceo quanti pensavano di avere un figlio: per il 7 per cento un figlio non doveva nascere necessariamente prima dei 30 anni, il 57 per cento sì. La stessa domanda posta a persone della fascia di età tra i 25 e i 45 anni è il 20 per cento a non volere un figlio. Ne emerge una contraddizione e il percorso si mostra complesso e doloroso".