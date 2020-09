La Spezia - I tecnici preposti sono già al lavoro ma al momento non si hanno tempi precisi sulla risoluzione del disservizio alla rete Internet che da questa mattina sta interessando numerose zone della provincia e in particolare la Val di Magra. Sono infatti "giù" le connessioni Adsl e fibra domestiche mentre non ci sarebbero problemi particolari sulla rete mobile e col passare delle ore aumentano le segnalazioni dei cittadini.