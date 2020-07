Pro loco Pitelli: "Il nuovo centro raccolta sarà a Pagliari"

La Spezia - Sorgerà a Pagliari il nuovo centro di raccolta che alleggerirà quello degli Stagnoni. La struttura verrà realizzata a due chilometri dal borgo di Pitelli. E potrebbe vedere la luce entro il 2021. In merito a quanto pubblicato ieri (qui) la Pro loco di Pitelli si fa porta voce di alcune segnalazioni da parte dei cittadini: "Ci teniamo a precisare che il nuovo centro di raccolta non sarà a Pitelli ma a Pagliari. Il nostro borgo ha patito per tanti anni il tema dei rifiuti. La zona di conferimento sorgerà in un'area comunale distante dal borgo in prossimità di un'azienda privata".



(foto: repertorio)