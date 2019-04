Pro Loco Pitelli porta gli sgabei 'Piazza Italia'

La Spezia - Riceviamo dalla Pro loco di Pitelli



La 69^ Sagra del Carciofo romanesco a Ladispoli (Roma), si svolgerà nei giorni 12, 13 e 14 aprile prossimi. Era il 1949 quando un gruppo di persone della locale Pro Loco decide di promuovere il territorio con una sagra di qualità e la scelta cadde sul carciofo che trova Ladispoli il suo più idoneo ambiente alla crescita, in quanto cresce su un terreno vulcanico, molto fertile. Ci fu l'interruzione del 1985 a causa della grande gelata che ostacolò la naturale crescita. Da molti anni alla Sagra del Carciofo è abbinata la Fiera Nazionale che richiama molte centinaia di espositori e circa 300.000 visitatori.

L'allora Presidente nazionale UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), Claudio Nardocci, ancora Presidente UNPLI Lazio e Pro Loco Ladispoli, ebbe l'idea di far convergere a Ladispoli i Comitati regionali UNPLI, in particolare del Presidente dell'UNPLI Provinciale della Spezia Giorgio Antognoli, allo scopo di presentare le peculiarità enogastronomiche dei loro territori. Nacque così Piazza Italia.

Dall'anno 2012 è presente anche il Comitato UNPLI Liguria, con la sola eccezione dell'edizione 2018 per cause di forza maggiore.

UNPLI Liguria si è sempre avvalsa della collaborazione e dell'organizzazione del Comitato UNPLI La Spezia. Il prodotto presentato è sempre stato la focaccia al formaggio tipo Recco, prodotto all'interno dello stand da una nota azienda di Recco.

L'edizione di quest'anno è tutta spezzina in quanto ha ricevuto l'entusiastica disponibilità delle Pro Loco Cadimare e Pitelli la quale funge da capofila dell'operazione.

Si è così sviluppato un forte legame tra le due Pro Loco che stanno ultimando gli ultimi dettagli organizzativi per la trasferta a Ladispoli.

Sarà lo sgabeo il rinomato prodotto che verrà proposto ai visitatori, preparato e cucinato dalle signore delle due Pro Loco.

C'è stato un accurato studio degli spazi operativi dello stand, dove non mancherà la presenza di alcuni prodotti tipici.

Particolare attenzione verrà data alla promozione del territorio, attraverso pubblicazioni, depliant, manifesti e l'esposizione di alcuni oggetti che richiamano alla vita sul mare: rete da pesca e un remo. Faranno bella mostra di se anche le erbe aromatiche del nostro territorio.