Primo soccorso, le lezioni con il Cai

La Spezia - Sabato scorso il Cai Sezione della Spezia , con il Patrocinio del Gruppo Regionale CAI , della Commissione Medica CAI LPV ed in collaborazione con 118 ASL5 e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico , ha organizzato un Corso di Primo Soccorso rivolto principalmente ai volontari del CAI addetti alla manutenzione dei sentieri, agli accompagnatori escursionistici , ai gestori dei rifugi ed istruttori di alpinismo delle Sezioni di : La Spezia con la Sottosezione Val di Vara, Sarzana, Chiavari e Rapallo. Il corso (che prevede l’utilizzo del defibrillatore DEA) è obbligatorio , quindi gratuito (ai sensi del D.Lgs 81/2008 e del decreto del Ministero della Salute n. 388/2003) , per tutti gli addetti precedentemente menzionati perché , per adoperare un DEA ,è necessario avere l’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero (legge 3 aprile 2001 n. 120 e successive integrazioni e modificazioni). Presso la sede del 118 Spezia Soccorso ASL5 in Via Mario Asso circa 30 volontari hanno seguito con molta attenzione gli argomenti della prima lezione , che sono stati illustrati dai docenti Dott. Simonini (medicina del lavoro) , Dott. Ferrari (direttore 118 Spezia Soccorso) , Dott.ssa Giannetti ( medico 118) e Tinghi (vicecapostazione del CNSAS La Spezia) ed hanno fornito informazioni di carattere generale propedeutiche al prosieguo del corso.

L’obiettivo didattico del corso è quello di formare i partecipanti in modo che siano in grado di: Allertare il sistema di soccorso; informare sulle problematiche medico-legali del soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente montano e nelle attività ad esso connesse, informazioni sul Soccorso Alpino e GeoResq. Conoscere i rischi specifici dell’attività di manutenzione dei sentieri, attuare gli interventi di primo soccorso 8) Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente montano e acquisire capacità di intervento pratico (BLS) acquisendo la tecnica per supportare le funzioni vitali sono gli argomenti della seconda lezione. Imparare ad usare il DEA in condizioni di emergenza è l’argomento della terza lezione.