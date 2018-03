Primo soccorso e nursery, un mini-ospedale per la fiera

La Spezia - Non mancherà nemmeno alla Fiera di San Giuseppe il Comitato di Croce Rossa della Spezia con il suo "mini-ospedale" che stazionerà in passeggiata Morin (lato ponte Revel) per la tre giorni in cui la città celebra il Santo patrono. Qui verrà allestito un punto di primo soccorso, che verrà gestito dalle infermiere volontarie della Spezia e sarà dotato di strumentazioni e medicazioni per prestare soccorso ai partecipanti alla manifestazione in caso di necessità.



Nello stesso punto e nel corso di tutti e tre i giorni, come da qualche anno a questa parte, Croce Rossa garantirà un servizio di nursery, così da permettere alle mamme di cambiare e allattare i bambini in un luogo appartato. In passeggiata Morin sarà presente anche uno stand in cui gli istruttori di Croce Rossa spiegheranno con dimostrazioni pratiche le manovre di rianimazione e disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica. Non mancherà nemmeno una lotteria di beneficenza, con la distribuzione di pupazzi e piccole piante.



Come tutti gli anni tra corso Cavour e via Chiodo, inoltre, grazie a un’apposita tenda pneumatica in dotazione alla CRI di Levanto verrà allestito un posto medico avanzato, gestito dal personale medico e infermieristico del servizio 118 dell’Asl 5 “Spezzino” e supportato da un’ambulanza della Croce Rossa. Delle squadre a piedi formate da volontari CRI, infine, durante le tre giornate controlleranno tutto il percorso della fiera per eventuali emergenze, con il supporto di due ambulanze pronte a intervenire.