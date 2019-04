Primo maggio alla Palmaria in traghetto. E sabato la presentazione del nuovo collegamento con Lerici

La Spezia - Le condizioni meteo sono quelle giuste e così domani, mercoledì 1° Maggio, il Consorzio Marittimo Navigazione Cinque Terre-Golfo dei Poeti effettuerà il servizio di linea per la località Terrizzo, sull'isola Palmaria. Partenze dalla passeggiata Morin alle 10-11.15-14.05, rientri dalle 14.30-16.20-17.20. Tariffa a persona: adulti € 13, bambini 6-11 anni € 8. Tariffe residenti provincia La Spezia: adulti € 9, bambini 6-11 anni € 5. Primi scampoli di stagione per il servizio di collegamento che quest'anno, a partire da giugno, presenterà una novità molto attesa: l'istituzione di una nuova linea che dalla Spezia condurrà a Lerici e Tellaro per poi raggiungere l'altra parte del golfo, a Porto Venere. Sabato 4 maggio il presidente Enrico Moggia guiderà la delegazione istituzionale nel corso di una conferenza stampa a bordo, alla quale parteciperanno i sindaci del Golfo Peracchini, Paoletti e Cozzani, il presidente della Provincia Giorgio Cozzani, il presidente di Confartigianato Paolo Figoli. Non mancherà anche la componente regionale, in primis il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, accompagnato dall'assessore Giacomo Giampedrone, dal commissario dell’Agenzia “In Liguria”. La "prima volta" avverrà a bordo della ‘M/N EURO 5'.