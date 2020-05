Primo giorno, si torna a messa: distanza di sicurezza e mascherina in volto

La Spezia - Distanziamento nelle sedute, niente segno della "pace" e ostia consegnata in mano. Mascherina sul volto fino al ricevimento dell'eucarestia che il parroco pone a distanza, anch'egli con guanti e mascherina. Capienza massima segnalata all'esterno dei luoghi di culto. Ecco come si svolgono le funzioni religiose nelle diocesi che da oggi, 18 maggio, riprendono con la partecipazione dei fedeli. Qualche scatto arriva dalla Cripta di Cristo Re alla Spezia. Fedeli riuniti ma distanziati e mascherine in volto. Un altro passo verso la normalità con l'aggiunta, appunto, di naso e bocche coperti.