Primo giorno di servizio del nuovo comandante della Polizia municipale Francesco Bertoneri

La Spezia - Ufficializzata questa mattina la nomina del nuovo Comandante della Polizia Municipale Francesco Bertoneri che da oggi prende servizio. “Buon lavoro al nuovo Comandante Bertoneri, che inizia oggi ufficialmente il suo lavoro al Comando della Polizia Municipale della Spezia - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - sono certo che saprà dare un importante contributo all’organizzazione del Comando grazie alla sua grande esperienza e professionalità. La Spezia ha fatto passi da gigante in termini di sicurezza cittadina negli ultimi quattro anni, ma ha ancora margini di miglioramento grazie al lavoro dei nostri vigili, all’implementazione di nuove telecamere che progressivamente saranno installate e la nuova caserma che si andrà presto a inaugurare”.



Sul tema della sicurezza in questi anni molto è stato fatto per garantire presidio del territorio e serenità per i cittadini. È stato istituto il terzo turno della Polizia municipale che ha consentito di estendere il servizio degli agenti fino alle 2,30 di notte. Sul tema del presidio del territorio grazie alle associazioni di volontariato AUSER, ANTEAS, ADA, ANPS, ANTAS e Protezione Civile si è potuto garantire e mantenere attivi alcuni servizi a servizio della Comunità. I reati nel 2017 sono calati del 9%, nel 2018 del 18,5% e nel 2019 del 21%, secondo i dati rilasciati dalla Prefettura. Sono stati attuati piani di controllo straordinario sulla guida in stato di ebrezza e si è passati dalla 30 telecamere installate in città nel 2017 alle 160 attive oggi. Infine, a breve, sarà inaugurata la nuova caserma del Comando di Polizia Municipale che sarà un edificio più adeguato alle esigenza della Municipale con dotazioni tecnologiche moderne capaci di portare una maggiore efficienza al servizio.