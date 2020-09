Primo giorno di scuola, la denuncia: "Assembramenti e mezzi pubblici strapieni, il sindaco intervenga"

La Spezia - “Molti cittadini questa mattina ci hanno segnalato diversi assembramenti e mezzi pubblici strapieni. Nonostante gli sforzi dei dirigenti scolastici, il primo giorno di scuola a Spezia ha segnato parecchie situazioni critiche che si sono create all’esterno di alcune scuole". Una ripartenza non governata dal Comune, secondo Guido Melley e Roberto Centi, del gruppo consiliare LeAli a Spezia: "Ma il sindaco non aveva promesso che tutto sarebbe andato bene? Abbiamo chiesto più volte un piano della logistica per regolare i flussi di genitori e studenti, compreso aree di sosta gratuite temporanee in Piazza Europa e nelle altre zone limitrofe alle scuole in città. Abbiamo chiesto il potenziamento di mezzi e corse per il trasporto pubblico locale. Poteva essere creata una task force di coordinamento tra Vigili Urbani, Protezione civile, Forze dell’Ordine con Comune e Prefettura per gestire al meglio la situazione. Ci aspettavamo misure serie ed efficaci, invece ci sono state solo dichiarazioni rassicurarvi smentite dai fatti". Concludono Melley e Centi, quest'ultimo fresco eletto consigliere regionale ma anche vice-preside al Liceo Scientifico "A. Pacinotti": "Bisogna cambiare passo subito, ne va della salute dei nostri ragazzi, dei cittadini. Ci vogliono uomini e mezzi ed organizzazione. Dobbiamo assolutamente garantire la ripartenza scolastica in sicurezza per tutti".