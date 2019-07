Primo giorno di saldi, apertura serale per molti negozi del centro storico

La Spezia - E' cominciata ufficialmente la caccia all'affare sia alla Spezia che nel resto della Liguria. L'auspicio chiaramente, da parte di tutti, è che i consumi si sblocchino in una bella stagione che ha fatto patire non poco i commercianti.

Quelli spezzini del centro città provano a richiamare l'attenzione dei clienti con un evento che si terrà questa sera: alcuni negozi infatti resteranno aperti fino alle 23 in concomitanza con il carnevale estivo con partenza da Piazza Saint Bon alle 21 per la parata caraibico-brasiliana con i Pedrasamba un gruppo di percussioni afro-brasiliane che conta 25 elementi stabili divisi in varie sezioni di strumento secondo i principi delle batucade brasiliane.



Abbigliamento e calzature sono stati tra i settori che hanno patito maggiormente e quello di stasera è da considerarsi un test che se darà i frutti sperati le aperture serali potrebbero ripetersi.

Dando uno sguardo al panorama nazionale le previsioni annunciano una spesa di 230 euro a famiglia. Alla Spezia per rilanciare il commercio, nei mesi passati, sono stati fatti anche i saldi di metà stagione.

Con la partenza dei saldi si rinnovano anche i consigli per uno shopping sicuro. Sull'oggetto in saldo deve essere sempre riportato il prezzo d'origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale; è meglio diffidare di quei negozi che espongono cartelli con sconti esagerati e fare riferimento a negozi già conosciuti per acquistare la merce in saldo; fate attenzione all'eventuale presenza di merce venduta a prezzo pieno insieme alla merce in sconto; confrontate i prezzi con quelli di altri negozi, magari annotando il prezzo di un capo o della merce a cui si è interessati; verificate che il prodotto offerto in vetrina sia lo stesso che verrà presentato in negozio; anche nel periodo dei saldi i negozianti che espongono il relativo logo dei pagamenti elettronici (bancomat e carte di credito) sono tenuti ad accettarli; diffidate dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati, anche se è a discrezione del commerciante consentire o meno di fare provare la merce; ricordate che il negoziante è obbligato al cambio del prodotto solo ed esclusivamente nel caso presenti un difetto; il cambio del colore o del modello è, invece, a discrezione del commerciante. Adiconsum consiglia di prendere eventualmente accordi col negoziante in fase di acquisto; conservate sempre lo scontrino per eventuali cambi; qualora il commerciante si rifiuti di cambiare un articolo difettoso in saldo o non voglia restituirvi i soldi, rivolgetevi alla Polizia Municipale