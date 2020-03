Primo giorno di decreto e di pioggia, tutte le incertezze degli spezzini

La Spezia - Sarà un caso ma ogni volta che arriva un'ordinanza nuova legata al coronavirus la città si risveglia sotto la pioggia battente. Ma com'è stata oggi la giornata degli spezzini? Città della Spezia ve lo racconta in un report "dalla mattina alla sera". In questo grigio e piovoso giovedì comunque la città si è svegliata infreddolita e umida.

Mattina. Un giorno classico invernale almeno dal punto di vista del clima. Chi vive e lavora in città segue percorsi ben precisi: che si tratti di fare una commissione oppure fare una volata in un negozio. E questa mattina a balzare agli occhi è l'ormai "consolidata" coda fuori dall'Inps, tanti posti vuoti nei bar. Di fatto in questi giorni con la sospensione delle attività scolastiche tutte le attività prospicienti agli istituti scolastici hanno, di fatto, venduto meno.

La questione del metro di distanza, comunque, tra amici e conoscenti diventa un'occasione per scherzare. I sorrisi ci sono comunque, nonostante il freddo e la pioggia qualche battuta strappa una risata. Due amici, in mezzo a Piazza Europa si salutano calorosamente: "Bhe dai, almeno noi la mano ce la stringiamo". Per contro una coppia esce da un ufficio, parlottano, lei estrae il gel lavamani, quello della marca nota, e ne versa un po' sulle mani del marito: un gesto che vale più di mille parole che pesa come un "non si sa mai", oppure, "è il protocollo".

Il protocollo nazionale che di fatto blocca per un mese tutte le abitudini degli italiani (leggi qui) prevede una serie di accortezze da rispettare all'interno di tutti gli uffici frequentati dal pubblico. Ma questo avviene già da qualche giorno. Anche negli uffici del Comune compaiono cartelli e raccomandazioni. Gli uditori devono restare in piedi ed è presente una postazione per igienizzarsi le mani in attesa che arrivi anche per il Comune la fornitura di gel. Quelli già disponibili sono stati consegnati alle scuole. Insomma, precedenza agli studenti.

C'è chi ne rimane perplesso mentre passeggia in Piazza Verdi. "Sono appena stato in banca e mi hanno detto che è consigliato venire su appuntamento e di non fare la coda. Non so quanto possa essere esagerato - spiega un passante -. Insomma, sembra si voglia spaventare la gente. Ma ci adeguiamo, è la legge".

Poco più avanti c'è un istituto bancario all'esterno non ci sono code. All'interno il pubblico è ordinato, allo sportello e un'impiegata, gentilissima e sorridente, spiega: "E' vero, lavoriamo su appuntamento. Ma è necessario rispettare tutti i protocolli previsti, in parte già da lunedì abbiamo applicato le prime indicazioni fornite. Cerchiamo di limitare i sovraffollamenti e invitiamo il pubblico a recarsi negli uffici solo ed esclusivamente per questioni inderogabili".

Stessa sorte per le Poste dove però non c'è alcuna coda all'esterno, dove sulla porta un comunicato, che fa ancora fede al decreto regionale rinnovato nei giorni scorsi per il pubblico, fa chiarezza: "Sarà necessario limitare l'affollamento dalla sala al pubblico come azione utile alla prevenzione dal contagio. Ci scusiamo per l'eventuale attesa all'esterno dell'ufficio".

Fuori dall'Agenzia delle Entrate sono in attesa cinque, sei persone, tutte a distanza di sicurezza tra loro. E aspettano. La vita di tutti i giorni non si è fermata ma si cominciano a mantenere le distanze almeno nei luoghi pubblici.

Prima che la pioggia cominci a battere Piazza Europa e Piazza Verdi sono vive. C'è chi guarda da lontano i bambini correre e giocare, come da tradizione spezzina, sulle righe di Piazza Europa dove sotto c'è Europa Park. Tra di loro anche il direttore di Europa Park Francesco Fiorino: "Al momento stiamo notando che il flusso paragonato allo stesso periodo dell'anno scorso è uguale. Chiaramente la sospensione della Fiera di San Giuseppe creerà qualche effetto. Ma adesso è il momento del cittadino: deve comunque vivere la città, frequentare i suoi locali e le attività. Insomma dobbiamo essere i primi dare il segnale che tutto il territorio non deve fermarsi".

Al di là delle questioni prettamente visive dettate da un approssimativo conteggio di passeggia e sbriga le sue cose, tra le attività che lavorano molto con le scuole come bar, cartolerie e tabaccai si risente già del calo. E una delle zone simbolo rimane Piazza Verdi dove le porte del liceo classico Costa e dell'Isa 4 sono aperte non per gli studenti, sia chiaro, ma per chiunque debba chiedere informazioni e per il personale.

Entrando dall'ampia scalinata alla porta d'entrata c'è il cartello che ricorda le regole per limitare scambi interpersonali e la regola d'oro di prevenzione ad ogni tipo di infezione: lavarsi bene le mani.

"Noi siamo qui a lavorare - spiega sorridente un assistente scolastico al piano terra del Costa -. Fa freddino ma si va avanti. In tutta la scuola si lavora per mettere in regola con la legge. E il personale è a disposizione".

E tra i commercianti, le preoccupazioni non sono molto distanti rispetto alla scorsa settimana. Laura dal tabacchino di Piazza Verdi racconta: "Con le scuole stiamo lavorando molto meno, ma già dalle scorse settimane. Ho avuto delle mattine nelle quali ho guadagnato 20 euro. La sospensione di San Giuseppe mi preoccupa".

Dal Bar Tonelli spiegano: "La ricadute senza scuole è inevitabile. Noi lavoriamo molto con i nostri clienti affezionati, ma di fatto saltano tante merende e pause caffè che arrivavano dagli istituti qua attorno. Lavoriamo andiamo avanti e osserviamo il decreto, anche se solitamente le chiusure prolungate da noi sono programmate nei mesi estivi".

C'è chi nonostante la preoccupazione si fa forza e cerca una soluzione. E' il caso di Matteo Allori dell'omonima cartoleria: "A breve cominceremo con le consegne gratuite a casa. Se i clienti non vengono da noi, cerchiamo di raggiungerli. E' vero con le scuole si lavora tantissimo ma fino al suono della campanella. E' tutto quello che viene dopo che manca: meno gente in giro, meno passaggi e pochi che si fermano. Sono tante le aziende che hanno gli arrivi bloccati perché molte aziende della Cina sono ancora ferme. E in tanti altri hanno già chiesto di pagare i fornitori tra un mese. Se non si incassa c'è poco da fare".

La mattinata scivola via. E nella pausa pranzo, il colpo d'occhio è notare un po' di posti vuoti sempre legato al fatto che i ragazzi che li riempiono sono a casa da scuola. C'è comunque chi cerca di rialzarsi con un'apertura "straordinaria". Locali che solitamente sono chiusi per l'ora di pranzo offrono la formula, economica e "tutto completo" da una base di 10-12 euro. Ci si prova ma per vederne gli effetti bisognerà aspettare e ragionare poco in una giornata piovosa che rende tutto più grigio e pesante.

La formula del pranzo completo a meno di 15 euro è una costante soprattutto nelle periferie, a ridosso di cantieri e simili. Per gli effetti sul centro, comunque saranno giornate lunghe fatte di attese e occasioni per tirare fuori le idee.



Pomeriggio La pioggia, incessante, ha segnato anche il pomeriggio. E la poca gente in giro, più che per il coronavirus con tutta probabilità è stata profondamente scoraggiata dalle ultime di ore cupe e grigie. I negozianti hanno comunque alzato le saracinesche e tra una vetrina e l'altra una coppia di turisti con lo zaino in spalla e passeggia per mano sotto la pioggia. "Sicuramente la pioggia e il freddo di oggi - spiegano del negozio Pullover 2.0 - non aiutano. E la combinazione con le normative legate al coronavirus hanno spinto tante persone, soprattutto anziani, a uscire meno. Noi comunque vogliamo continuare a lavorare. Io personalmente continuerò a vivere la mia città come è giusto che sia".

A non demordere con la loro allegria e liberi dagli impegni scolastici sono comunque i ragazzi che trovano riparo nei bar del centro. Nel giro di opinioni della giornata una commerciante di accessori di Via Prione spiega: "Lavoriamo, è complicato ma lo facciamo. Questo periodo in generale non è fortunato, viviamo molto alla giornata. Molte mamme e nonne girano meno, perché i bambini sono a casa. All'interno del negozio e anche per noi stesse seguiamo quelle regole semplici (lavarsi le mani per citarne una, ndr) che sono alla base dell'educazione. Possiamo dire però che non abbiamo notato particolare apprensione da parte dei clienti".



La sera. L'ultimo giro e poi l'aperitivo prima di tornare a casa. Ormai cala il buio sulle vie del centro, si accendono le luci. Intanto in un grande magazzino di Piazza Beverini qualcuno aspetta pazientemente in coda il proprio turno alla cassa ed è quasi impossibile non notare che le commesse indossano i guanti. Un'accortezza in più per chi deve maneggiare cose che per "natura" non sono pulitissime: i soldi e bancomat.

Tornando indietro in una Via Prione avvolta nei colori della sera qualcuno torna a casa e una commessa di un altro negozio di abbigliamento sistema i nuovi arrivi. "Ieri abbiamo lavorato bene - racconta - questa mattina sono passate anche un po' di ragazze. Questa giornata non è fortunata a priori, basta pensare al vento e alla pioggia. Comunque per questi continui e nuovi protocolli non ho particolare preoccupazione, sono una mamma e mi rendo conto che ci sono momenti in cui i bimbi a scuola sarebbe meglio non mandarli. Ma questo dovrebbe valere sempre".

Mentre i negozi si preparano per la chiusura, il bar rimane un punto centrale dove scambiare quattro chiacchiere. Il gestore di un bar in Via Veneto esprime le sue perplessità: "Siamo un po' preoccupati per la sistemazione dei tavoli e per la distanza tra le persone". Altri due ragazzi che si godono una pausa alla fine della giornata di lavoro raccontano: "Noi stiamo sistemando il negozio per fare in modo che ci sia la distanza giusta tra i tavoli e per evitare la calca. Dobbiamo capire bene come muoverci. Ma la situazione è davvero poco chiara".

Intanto qualcuno arriva per un aperitivo veloce, mentre fuori la pioggia continua a battere. Incessante.