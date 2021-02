Prima dose e richiamo, in Asl 5 si va verso i 4mila vaccinati

La Spezia - La Liguria raggiunge oggi le 77.766 dosi di vaccino somministrate, pari all'81 per cento delle quasi 96mila ricevute dalla struttura nazionale. Poco meno di 2mila le punture odierne, 252 delle quali fatte in Asl5. E sono ad oggi 33.298 i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid-19, avendo cioè ricevuto sia la prima dose, sia il richiamo; di questi, 3.745 sono sotto il tetto dell'azienda sanitaria spezzina. Ricordiamo che questi numeri riguardano la prima fase vaccinale, rivolta a una popolazione target formata da operatori medico sanitari, personale e operatori delle Rsa e in generale tutti quei soggetti e quelle realtà a stretto contatto con la realtà del contagio. A giorni il via alla seconda fase, dedicata eminentemente agli over 80.