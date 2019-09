Prima divisione e Forze contromisure mine, doppio avvicendamento alla base navale

La Spezia - Martedì 10 settembre 2019, alle ore 10.30, presso la Banchina scali nella Base Navale della Spezia, avrà luogo la cerimonia congiunta di avvicendamento del Comandante la Prima Divisione Navale e del Comandante le Forze di Contromisure Mine alla presenza del Comandante in Capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Donato Marzano.



Per quanto riguarda il Comando della Prima Divisione Navale, il contrammiraglio Stefano Turchetto assumerà le consegne dal contrammiraglio Angelo Virdis. Mentre per il Comando delle Forze di Contromisure Mine, il contrammiraglio Silvio Vratogna subentrerà al contrammiraglio Davide Berna.

I passaggi di consegne dei principali Comandi operativi della Squadra Navale nell’area Alto Tirrenica avranno luogo nell’ambito di un’unica cerimonia che vedrà l’avvicendamento dei due titolari dopo quasi due anni di intensa attività. Durante questo periodo i due ammiragli hanno preso parte a numerose attività addestrative e operative, in primis quali Comandanti tattici dell’Operazione Mare Sicuro.

Nella Prima Divisione Navale, il contrammiraglio Virdis cede il Comando al contrammiraglio Turchetto, che subentra dopo aver ricoperto per nove mesi l’incarico di Force Commander dell’European Union Naval Force Mediterranean – Operazione SOPHIA.

Nel Comando Forze di Contromisure Mine, il contrammiraglio Berna cede il Comando al contrammiraglio Vratogna, che subentra dopo aver assolto l’incarico di Vice Capo Reparto del 3° Reparto Pianificazione e Politica Marittima presso lo Stato Maggiore della Marina.